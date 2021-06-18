Nokia C01 Plus уже в России — он стоит меньше 6500 рублей

Смартфон за минимум денег.

HMD Global привезла в РФ свой бюджетник Nokia C01 Plus (напоминаем, что HMD Global принадлежит бренд Nokia). Девайс предлагается за 6490 рублей. Это самый недорогой новый смартфон Nokia. Самым дешевым является Nokia C1 Plus, но лучше доплатить 500 рублей и получить более современную модель.

Устройство базируется на чипсете Unisoc SC9863A. Объем ОЗУ крошечный, всего 1 ГБ, емкость накопителя также небольшая — 16 ГБ (но такими накопителями совсем недавно «хвастались» и айфоны).

Экран тут 5,45-дюймовый с разрешением 1440 на 720 пикселей. Селфи-камера 5-мегапиксельная. Тыльная тоже. Внутри находится батарея на 3000 мА*ч. Причем, съемная (редкость). Работает новинка на Android 11 Go, имеет 3,5-мм джек для наушников. Габариты — 148 х 71,8 х 9,3 мм. Вес — 157 г. Цвета — синий или фиолетовый.

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