Nokia C1 Plus — самый дешевый смартфон Nokia в России

Ура!

Нужен недорогой смартфон? Тогда вполне имеет смысл обратить внимание на эту новинку. Речь идет о сверхбюджетном девайсе от Nokia. В России за Nokia C1 Plus просят всего 5990 рублей. Это самая дешевая «Нокиа» в РФ.

Учитывая низкий ценник, рассчитывать на топовую начинку не приходится. Тут все скромно. Внутри находится некая SoC с частотой работы 1,4 ГГц. Объем ОЗУ составил всего 1 ГБ. У C1 Plus всего 16 ГБ флэш-памяти и крошечная батарея на 2500 мА*ч.

Экран 5,45-дюймовый (не «лопата»).

Тыльная камера одинарная, на 5 Мп. Селфи-камера тоже 5-мегапиксельная.

Размеры — 149,1х71,2х8,75 мм, весит устройство 146 г. Цвета — синий и красный.

Источник: Nokia

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