Nokia G21: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетная Nokia.

Портал PhoneArena раскрывает характеристики смартфона Nokia G21, который должны представить уже в скором времени.

Что мы о нем знаем?

Характеристики

Экран: 6,5 дюйма, HD+ (1600 на 720 пикселей)

SoC: 1,6 ГГц, 8 ядер

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ (есть слот для карт microSD объемом до 512 ГБ)

Основная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Батарея: 5050 мА*ч

Быстрая зарядка: есть, мощность не названа

Что еще? USB Type-C и NFC

Дата выхода

Не называется, но, очевидно, в январе или феврале 2022 года.

Цена

До 15 000 рублей.

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