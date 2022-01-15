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Nokia G21: дата выхода, цена, характеристики

15 Янв, 2022

Nokia G21: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетная Nokia.

Портал PhoneArena раскрывает характеристики смартфона Nokia G21, который должны представить уже в скором времени.

Что мы о нем знаем?

Характеристики

  • Экран: 6,5 дюйма, HD+ (1600 на 720 пикселей)
  • SoC: 1,6 ГГц, 8 ядер
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ (есть слот для карт microSD объемом до 512 ГБ)
  • Основная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Батарея: 5050 мА*ч
  • Быстрая зарядка: есть, мощность не названа
  • Что еще? USB Type-C и NFC

Дата выхода

Не называется, но, очевидно, в январе или феврале 2022 года.

Цена

До 15 000 рублей.

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