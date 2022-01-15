Nokia G21: дата выхода, цена, характеристики
Бюджетная Nokia.
Портал PhoneArena раскрывает характеристики смартфона Nokia G21, который должны представить уже в скором времени.
Что мы о нем знаем?
Характеристики
- Экран: 6,5 дюйма, HD+ (1600 на 720 пикселей)
- SoC: 1,6 ГГц, 8 ядер
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ (есть слот для карт microSD объемом до 512 ГБ)
- Основная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 5050 мА*ч
- Быстрая зарядка: есть, мощность не названа
- Что еще? USB Type-C и NFC
Дата выхода
Не называется, но, очевидно, в январе или феврале 2022 года.
Цена
До 15 000 рублей.
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