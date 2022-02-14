Nokia G21 уже в России — 5050 мА*ч, три дня автономности, 50 Мп и всего за 13 000 рублей
Смартфон с большим аккумулятором.
Nokia представила новую модель G21, которая может похвастаться емкой батареей и невысокой стоимостью. Смартфон уже можно приобрести в России.
Начнем с цены.
Цена
В России за девайс просят от 14 до 16 тысяч рублей. Цена зависит от версии: либо на 4/64 ГБ, либо на 4/128 ГБ.
Дата выхода
Уже доступен в РФ.
Характеристики
- Чипсет: Unisoc Tiger T606
- Дисплей: 6,5 дюйма, IPS, HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Батарея: 5050 мА*ч
- Скоростная зарядка: 18 Вт
- Камера: 50+2+2 Мп
- Фронталка: 8 Мп
- Что еще: NFC
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