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Nokia G21 уже в России — 5050 мА*ч, три дня автономности, 50 Мп и всего за 13 000 рублей

14 Фев, 2022

Nokia G21 уже в России — 5050 мА*ч, три дня автономности, 50 Мп и всего за 13 000 рублей

Смартфон с большим аккумулятором.

Nokia представила новую модель G21, которая может похвастаться емкой батареей и невысокой стоимостью. Смартфон уже можно приобрести в России.

Начнем с цены.

Цена

В России за девайс просят от 14 до 16 тысяч рублей. Цена зависит от версии: либо на 4/64 ГБ, либо на 4/128 ГБ.

Дата выхода

Уже доступен в РФ.

Характеристики

  • Чипсет: Unisoc Tiger T606
  • Дисплей: 6,5 дюйма, IPS, HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Батарея: 5050 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 18 Вт
  • Камера: 50+2+2 Мп
  • Фронталка: 8 Мп
  • Что еще: NFC

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