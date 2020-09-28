Nokia готовит анонс своих новинок 2020: Nokia 9.3 5G, 7.3 5G и 6.3

Долгожданные новинки и не из Кореи и Китая.



Наши коллеги из Nokiapoweruser приоткрыли тайну предстоящего запуска продаж нового флагмана от Nokia. Провал топового смартфона знаменитого бренда в 2019 заставил инженеров попотеть, этого анонса мы ждали долго, менялось название с 9.1 PureView до финального для 2020 – 9.3 PureView 5G.

HMD Global, владеющая брендом Nokia, делает большую ставку на захват ниши устройств с поддержкой сетей пятого поколения, как Apple, Samsung и другие главные игроки. Также среди наиболее вероятных характеристик отмечаются:

120Гц дисплей без изгибов по краям, но с датчиком отпечатка пальца в экране.

Процессор 865 модели от Snapdragon.

Прорывная комбинация камер и датчиков для съёмки фото и видео.

Быстрая зарядка в 45W.

Также поступили данные о новых смартфонах компании в среднем и дешёвом сегментах. Речь идёт про Nokia 7.3 5G и Nokia 6.3, их характеристики также соответствуют требованиям 2020-ого года. Они тоже будут использовать решения от Qualcomm (Snapdragon 690 и 730 соответственно), располагать хорошими фотовозможностями, ёмкими аккумуляторами и обновлённым дизайном линейки бренда.

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