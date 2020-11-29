Nokia готовят к выпуску фирменную линейку ноутбуков

Интересный план.

Похоже, что Финский технологический гигант намерен расширить свою сферу влияния на рынке гаджетов. Несмотря на не самый высокий спрос на смартфоны Nokia, компания до сих пор жива благодаря доверии пользователей. Ведь в начале 2000-ых доля телефонов этого бренда была гораздо выше. Достаточно вспомнить «бессмертный» Nokia 3310.

Похоже, что теперь в Nokia намерены освоить сегмент ноутбуков. Вдобавок к этому, в скором времени состоится CES 2021, на которой компания, предположительно, может показать новую технику.

Инсайдеры не дремлют, и на одной из индийских сертификационных платформ появилось упоминание о ноутбуках под номерами моделей, начинающихся на «NKi510UL». Всего на портале было представлено девять наименований.

Каким именно железом будут комплектоваться ноутбуки, сказано не было. Аналитики предполагают, что в роли чипов будут использовать Intel Core 10. В Nokiа по этому поводу никакой информации не разглашали.

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