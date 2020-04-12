Нонсенс, но iPhone 5s и iPhone 6 по-прежнему обновляются. Когда это кончится?

К счастью, не очень скоро. Есть причины.

Сразу после выхода iOS 13, когда стало известно, что iPhone 5s и iPhone 6 «в пролете», мы спрогнозировали дальнейшее обновление смартфонов. Так и произошло. iPhone 5s и iPhone 6 по-прежнему, спустя столько месяцев после завершения официальной поддержки, получают обновления, что не может не радовать пользователей. Как долго это будет продолжаться?

Как долго будут обновляться iPhone 5s и iPhone 6

Вполне понятно, почему Apple продолжает исправно обновлять iPhone 5s и iPhone 6. Компания завозит на смартфоны исправления ошибок, устраняет последние критические баги и допиливает оптимизацию не просто так. Apple делает это потому, что iPhone 5s и iPhone 6 все еще пользуются миллионы человек.

Официальных данных по количеству активных iPhone 5s и iPhone 6 нет, Apple такое не публикует. Но есть неофициальная статистика. Согласно данным, собранным Дэвидом Смитом, разработчиком серии приложений Audiobooks, на iPhone 5s и iPhone 6 остается около 2% пользователей. И это еще весьма грубый подсчет.

Думаете, что 2% — это мало? В мире прямо сейчас около миллиарда (!) активных iPhone, об этом Apple рассказала в конце года. Таким образом, в мире остается около 20 миллионов пользователей уже причисляемых к легендарным смартфонов iPhone 5s и iPhone 6. Опять-таки, эта статистика неофициальная — может быть как больше, так и меньше. Впрочем, учитывая старания Apple можно уверенно предположить, что все же больше.

Apple отлично знает тех, кто все еще остается на этих старых моделях. Это те люди, которые не желают или не имеют возможности приобрести новую модель iPhone. Из-за дороговизны новых iPhone высока вероятность того, что часть из них отправятся в стан пользователей Android-смартфонов, купив какую-нибудь современную, но дешевую модель Huawei, Samsung или Xiaomi.

Разумеется, Apple этого не хочет. Поэтому компания показывает им — видите, как долго ваши старые iPhone получают обновления? Тот же iPhone 5s скоро будет получать новые прошивки уже целых семь лет! Феноменальный показатель, недостижимый ни для одного Android-смартфона, из числа тех, что доживают до столь почтенного возраста.

Итак, сколько же еще времени Apple будет обновлять iPhone 5s и iPhone 6? Это будет происходить до тех пор, пока количество пользователей этих смартфонов не снизится до минимума. Произойти это можете в течение года, благодаря стараниям Apple. Напомним, что грядущий смартфон iPhone SE 2020, который станет самым дешевым в линейке Apple, нацелен как раз-таки на владельцев iPhone 5s и iPhone 6/6 Plus.

Мы ставим на то, что в течение года число пользователей iPhone 5s/6 заметно уменьшится и обновления смартфонов прекратятся. По крайней мере, столь частые обновления, как они происходит в настоящее время.

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