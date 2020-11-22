Ноутбук, который сворачивается в рулон? LG считают, что это реально
Компания уже запатентовала такую технологию.
Телевизоры-рулоны уже есть. Речь идет о Signature OLED R, стоимостью в 87 тысяч долларов. Но в LG решили пойти еще дальше. И если все пойдет по плану, диагональ такого ноутбука составит 17 дюймов.
Соответствующий патент уже опубликован в сети. Согласно нему, экран устройства будет в прямом смысле выдвигаться из продолговатого корпуса. Похожая система используется в некоторых жалюзи и шторах, где в узком и продолговатом кейсе собран весь массив материала.
Как дела обстоят с клавиатурой и тачпадом, пока что не ясно. Возможно, что они будут подсоединяться отдельно. Такой информации в LG, к сожалению, не разглашали. Также нужно учитывать, что речь идет лишь о патенте. Доживет ли эта идея до реализации и финального выпуска, сказать тоже нельзя. Но попытка интересная, ждем подробностей!
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