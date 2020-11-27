Ноутбук от Lenovo с гибким дисплеем за 330 тысяч надо? Есть такой

Безумно дорого!

Представители компании Lenovo сообщили, что в начале декабря в Россию приедет первый на планете ноутбук с гибким дисплеем ThinkPad X1 Fold. И стоить он будет целое состояние. Думали, что МакБук Про это дорого? А как вам Леново за 329 тысяч рублей!?

Главная фишка это безусловно сам гибкий экран. Такого сейчас нет ни у кого. Собственно за него и платим такие деньжищи.

Что касается аппаратной начинки, то внутри ноутбука находится чипсет Core i5-L16G7 от Intel. Объем ОЗУ равен 8 ГБ. Емкость SSD-накопителя может быть от 256 ГБ до 1 ТБ. В режиме просмотра видео новинка продержится больше 10 часов.

В открытом виде OLED-дисплей тут 13,3-дюймовый, в закрытом мы получаем две 9,6-дюймовых панели.

Весит устройство 1 кг, имеет габариты 299,4 на 236,0 на 11,5 мм в открытом состоянии, а в сложенном — 158,2 на 236,0 на 27,8 мм.

Готовы купить?

Источник: Lenovo

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