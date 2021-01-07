Ноутбуки LG Gram 2021 работают почти 20 часов без подзарядки

Монстры автономности.

Выставка Consumer Electronic Show (CES) в этом году пройдет в цифровом формате. Компании будут демонстрировать новинки в режиме онлайн. Стартует мероприятие 11 января и продлится 4 дня.

Впрочем, некоторые решили не ждать начала CES. Речь о южнокорейской LG, представившей сегодня линейку ноутбуков Gram 2021. В своем классе они самые легкие. Вес младшей 14-дюймовой версии равен 999 г.

17-дюймовый вариант ненамного тяжелее – 1350 г. Сказанного удалось добиться благодаря корпусам из магниевого сплава. Однако главная “фишка” Gram 2021 – впечатляющая автономность.

Всего в серии 5 моделей. Две из них снабжены аккумуляторами емкостью 72 Вт*ч. Остальные получили батареи на 80 Вт*ч. LG утверждает, что Gram 2021 способны не разряжаться порядка 19 часов (даже под нагрузкой).

Другая особенность лэптопов – соответствие MIL-STD 810, американскому военному стандарту. Они ударопрочные и могут вынести неосторожное обращение. В разумных пределах.

Кроме того, стоит отметить экраны формата 16:10 с узкими рамками. Охват цветового пространства приличный – 99% DCI-P3. За графику отвечает ускоритель Intel Iris Xe. Никаких проблем с простыми играми.

Также каждый Gram 2021 оснащен процессором Intel Tiger Lake (одиннадцатого поколения). Дополняют список Wi-Fi 6, объемный звук DTS: X Ultra и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

Что с ценой и датой выхода? Официальной информации нет. LG сохраняет интригу.

Источник: theverge.com

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