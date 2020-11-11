Ноутбуки на Intel 11-ого поколения уже можно купить: Asus ZenBook 14, VivoBook Ultra 14, VivoBook 15 и VivoBook Ultra K15.

Отличные решения за актуальные деньги.



Популярные ноутбуки от Asus обновили свои процессоры, а ценники остались на прежнем уровне. В этой статье узнаете, что ещё интересного в новых ноутбуках и стоит ли ух покупать. Поехали!

Asus ZenBook 14 UX425 имеет корпус из алюминия, а весит всего 1,13 кг. Ещё он интересен:

Процессор от Intel 11-ого поколения.

Графика тоже от Интел – Iris Xe.

Поддержка Wi-Fi 6.

Надёжный шарнир для раскладывания это ноутбука-трансформера.

FullHD IPS-экран.

Есть HDMI, USB Type-C, вход под MicroSD.

Музыка Harman/Kardon.

Аккумулятор продержится до 21-ого час.

Быстрая зарядка – до 60% за 49 минут.

Возможные комплектации: i5-8/512; i7-16/512 и i7-32/2Тб.

Цена будет начинаться от 77000 руб.

Asus VivoBook Ultra 14/15 (X413/X513) и VivoBook K15 (K513).

Эти модели – развитие популярнейших моделей от Asus – VivoBook S S14/S15. Здесь тоже присутствует алюминиевый корпус, но уже с использованием пластика. Ultra 14/15 доступны в 3-ёх цветах: чёрный, белый и глубокий синий. У K15 выбор цветов: чёрный, серебряный и золотой.

Чем интересны эти модели:

Все три серии ноутбуков оснащены i5/i7 11-ого поколения.

Графический ускоритель уже NVIDIA MX330.

Оперативки – до 8 Гб.

У всех тоже FullHD.

Экран занимает 85% площади крышки.

Имеют много портов USB, в том числе и Type-C, вход HDMI, MicroSD.

оснащён Wi-Fi 6.

Цены ожидаются около 44990 руб (X513), 49990 руб (K513) и 599900 руб (X413).

Как вам? Мне кажется, что с нашим курсом рубля и Интелом 11-ого поколения на борту – цены вполне себе нормальные. Я бы взял.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)