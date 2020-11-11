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Ноутбуки на Intel 11-ого поколения уже можно купить: Asus ZenBook 14, VivoBook Ultra 14, VivoBook 15 и VivoBook Ultra K15.

11 Ноя, 2020

Ноутбуки на Intel 11-ого поколения уже можно купить: Asus ZenBook 14, VivoBook Ultra 14, VivoBook 15 и VivoBook Ultra K15.

Отличные решения за актуальные деньги.

Популярные ноутбуки от Asus обновили свои процессоры, а ценники остались на прежнем уровне. В этой статье узнаете, что ещё интересного в новых ноутбуках и стоит ли ух покупать. Поехали!

 

Asus Vivobook 15

Asus ZenBook 14 UX425 имеет корпус из алюминия, а весит всего 1,13 кг. Ещё он интересен:

  • Процессор от Intel 11-ого поколения.
  • Графика тоже от Интел – Iris Xe.
  • Поддержка Wi-Fi 6.
  • Надёжный шарнир для раскладывания это ноутбука-трансформера.
  • FullHD IPS-экран.
  • Есть HDMI, USB Type-C, вход под MicroSD.
  • Музыка Harman/Kardon.
  • Аккумулятор продержится до 21-ого час.
  • Быстрая зарядка – до 60% за 49 минут.
  • Возможные комплектации: i5-8/512; i7-16/512 и i7-32/2Тб.
  • Цена будет начинаться от 77000 руб.

Asus Vivobook 15

Asus VivoBook Ultra 14/15 (X413/X513) и VivoBook K15 (K513).

Эти модели – развитие популярнейших моделей от Asus – VivoBook S S14/S15. Здесь тоже присутствует алюминиевый корпус, но уже с использованием пластика. Ultra 14/15 доступны в 3-ёх цветах: чёрный, белый и глубокий синий. У K15 выбор цветов: чёрный, серебряный и золотой.

Чем интересны эти модели:

  • Все три серии ноутбуков оснащены i5/i7 11-ого поколения.
  • Графический ускоритель уже NVIDIA MX330.
  • Оперативки – до 8 Гб.
  • У всех тоже FullHD.
  • Экран занимает 85% площади крышки.
  • Имеют много портов USB, в том числе и Type-C, вход HDMI, MicroSD.
  • оснащён Wi-Fi 6.
  • Цены ожидаются около 44990 руб (X513), 49990 руб (K513) и 599900 руб (X413).

 

Как вам? Мне кажется, что с нашим курсом рубля и Интелом 11-ого поколения на борту – цены вполне себе нормальные. Я бы взял.

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