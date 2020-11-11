Ноутбуки на Intel 11-ого поколения уже можно купить: Asus ZenBook 14, VivoBook Ultra 14, VivoBook 15 и VivoBook Ultra K15.
Отличные решения за актуальные деньги.
Популярные ноутбуки от Asus обновили свои процессоры, а ценники остались на прежнем уровне. В этой статье узнаете, что ещё интересного в новых ноутбуках и стоит ли ух покупать. Поехали!
Asus ZenBook 14 UX425 имеет корпус из алюминия, а весит всего 1,13 кг. Ещё он интересен:
- Процессор от Intel 11-ого поколения.
- Графика тоже от Интел – Iris Xe.
- Поддержка Wi-Fi 6.
- Надёжный шарнир для раскладывания это ноутбука-трансформера.
- FullHD IPS-экран.
- Есть HDMI, USB Type-C, вход под MicroSD.
- Музыка Harman/Kardon.
- Аккумулятор продержится до 21-ого час.
- Быстрая зарядка – до 60% за 49 минут.
- Возможные комплектации: i5-8/512; i7-16/512 и i7-32/2Тб.
- Цена будет начинаться от 77000 руб.
Asus VivoBook Ultra 14/15 (X413/X513) и VivoBook K15 (K513).
Эти модели – развитие популярнейших моделей от Asus – VivoBook S S14/S15. Здесь тоже присутствует алюминиевый корпус, но уже с использованием пластика. Ultra 14/15 доступны в 3-ёх цветах: чёрный, белый и глубокий синий. У K15 выбор цветов: чёрный, серебряный и золотой.
Чем интересны эти модели:
- Все три серии ноутбуков оснащены i5/i7 11-ого поколения.
- Графический ускоритель уже NVIDIA MX330.
- Оперативки – до 8 Гб.
- У всех тоже FullHD.
- Экран занимает 85% площади крышки.
- Имеют много портов USB, в том числе и Type-C, вход HDMI, MicroSD.
- оснащён Wi-Fi 6.
- Цены ожидаются около 44990 руб (X513), 49990 руб (K513) и 599900 руб (X413).
Как вам? Мне кажется, что с нашим курсом рубля и Интелом 11-ого поколения на борту – цены вполне себе нормальные. Я бы взял.
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