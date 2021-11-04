HONOR 50 Lite — тот же HUAWEI Nova 8i, но дешевле и с сервисами Google

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Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал изображения смартфона HONOR 50 Lite. Также он назвал его стоимость.

Вывод весьма интересный: HONOR 50 Lite этот тот же HUAWEI Nova 8i, только со всеми сервисами Google и более низким ценником.

Здесь тот же 6,67-дюймовый IPS-дисплей, такая же 16-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера состоит из датчиков на 64, 8, 2 и 2 Мп.

Аппаратная основа — Snapdragon 662. Емкость аккумулятора равна 4300 мА*ч. Предусмотрена скоростная 66-ваттная быстрая зарядка.

А цена? 300 евро. Nova 8i во всем хуже и дороже, 350 евро. Сколько будет стоить HONOR 50 Lite в России?

Базовый HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 22 тысячи рублей .

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