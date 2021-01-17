Новаторский чипсет Apple M1 скоро получит конкурента в лице чипа Snapdragon SC8280 от Qualcomm

Нечто интересное.

Портал Wccftech, сославшись на немецкий сайт WinFuture, пишет, что компания Qualcomm начала разработку конкурента ARM-чипу Apple M1 (используется в Mac’ах) под рабочим названием Snapdragon SC8280.

По слухам, этот чипсет будет использоваться в десктопных ПК и ноутбуках, работающих на особой версии Windows 10 для ARM-процессоров. Сообщается, что Qualcomm тестирует два образца SC8280. Один поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5, а второй — до 32 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X. Для сравнения, M1 может работать максимум с 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в состав SC8280 может войти 5G-модем Snapdragon X55.

Размеры нового чипа равны 20 на 17 мм. Производительность должна быть на уровне M1 или даже выше. Кроме того, автономность лэптопов на базе SC8280 окажется на высоте — сообщается о 20-25 часах автономной работы. Кроме того, в будущем Qualcomm может выпустить более мощную версию SC8280 для дорогих ноутбуков.

К сожалению, сроки выхода Snapdragon SC8280 не называются.

Источник: Wccftech

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)