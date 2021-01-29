Новая беспроводная зарядка Xiaomi заряжает на расстоянии нескольких метров

Фантастика стала явью.

Удивительную технологию представила Xiaomi. Китайская компания создала решение под названием Mi Air Charge Technology.

Речь о беспроводной зарядке мощностью 5 Вт. Мало, зато работает в радиусе нескольких метров. Буквально по воздуху. Различные препятствия не снижают эффективности.

Mi Air Charge Technology подходит для широкого спектра устройств. Среди них – смартфоны, фитнес-браслеты и умные часы.

Также новинка Xiaomi годится для систем умного дома. Например, ламп, смарт-колонок и так далее.



Базовая станция Mi Air Charge Technology передает сигнал в миллиметровом диапазоне. Гаджеты его получают и преобразуют в электроэнергию (с помощью особой схемы).

Впрочем, есть нюансы. О дате выхода ничего не говорится. Xiaomi лишь подтвердила, что в 2021 релиза ждать не стоит.

Вероятно, коммерческие продукты на основе Mi Air Charge Technology появятся не скоро.

Источник: blog.mi.com

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