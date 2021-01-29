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Новая беспроводная зарядка Xiaomi заряжает на расстоянии нескольких метров

29 Янв, 2021

Новая беспроводная зарядка Xiaomi заряжает на расстоянии нескольких метров

Фантастика стала явью.

Удивительную технологию представила Xiaomi. Китайская компания создала решение под названием Mi Air Charge Technology.

Речь о беспроводной зарядке мощностью 5 Вт. Мало, зато работает в радиусе нескольких метров. Буквально по воздуху. Различные препятствия не снижают эффективности.

Xiaomi

Mi Air Charge Technology подходит для широкого спектра устройств. Среди них – смартфоны, фитнес-браслеты и умные часы.

Также новинка Xiaomi годится для систем умного дома. Например, ламп, смарт-колонок и так далее.

 
Базовая станция Mi Air Charge Technology передает сигнал в миллиметровом диапазоне. Гаджеты его получают и преобразуют в электроэнергию (с помощью особой схемы).

Впрочем, есть нюансы. О дате выхода ничего не говорится. Xiaomi лишь подтвердила, что в 2021 релиза ждать не стоит.

Вероятно, коммерческие продукты на основе Mi Air Charge Technology появятся не скоро.

Источник: blog.mi.com

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