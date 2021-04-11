Новая бета iOS 14.5 делает экраны iPhone 12 зелеными. Как исправить?

Странный баг.

В 2020 году Apple столкнулась не только с пандемией. На айфонах разразилась эпидемия зеленых экранов.

Сказанное началось весной – после апдейта iOS 13.5. Дисплеи некоторых iPhone 11 начали зеленеть. Через несколько патчей Apple устранила проблему. Но глюк вернулся, когда вышли iPhone 12.

Владельцы новых флагманов сообщили, что изображение на телефоне приобретает зеленый оттенок. Или мерцает, не давая нормально пользоваться устройством.

Опять же – в большинстве случаев помогло обновление прошивки. Число жалоб уменьшилось. Но до конца беду не победили.

Известный ресурс PhoneArena рассказал о возвращении бага. Он снова замечен на iPhone 12 – на свежей бете iOS 14.5.

Пока “зеленеют” iPhone 12 под управлением iOS 14.5 beta 7. Массово такое не происходит.

Выпуск финальной iOS 14.5 не за горами. Релиз ожидается в ближайшие недели. Что будет, если глюк проявится на миллионах iPhone 12?

Раньше Apple исправляла ошибку программным способом. Надеемся, она исчезнет в iOS 14.5 beta 8 или стабильной iOS 14.5. Других решений нет.

Источник: phonearena.com

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