Новая криптовалюта заставила россиян скупать жесткие диски и SSD
Майнинговая лихорадка.
В России зафиксирован резкий всплеск спроса на SSD и HDD. Об этом говорят эксперты сервиса “Яндекс.Маркет Аналитика”.
Продажи накопителей внезапно выросли в период с 21 по 30 апреля. Внутренние HDD стали покупать в 2,5 раза чаще (по сравнению с предыдущими неделями).
Внутренние SSD – в 1,4 раза. Внешние HDD и SSD – в 1,6 раза. Что за странный интерес к дискам?
“Яндекс.Маркет Аналитика” полагает, что дело в Chia. Речь о новой криптовалюте, которая добывается на HDD и SSD. Для нее важна не производительность, а объем свободного места.
Вероятно, многие россияне решили попробовать майнинг Chia. Хорошо бы сказанное не привело к дефициту комплектующих. Мало кризиса на рынке видеокарт?
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