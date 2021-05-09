Новая криптовалюта заставила россиян скупать жесткие диски и SSD

Майнинговая лихорадка.

В России зафиксирован резкий всплеск спроса на SSD и HDD. Об этом говорят эксперты сервиса “Яндекс.Маркет Аналитика”.

Продажи накопителей внезапно выросли в период с 21 по 30 апреля. Внутренние HDD стали покупать в 2,5 раза чаще (по сравнению с предыдущими неделями).

Внутренние SSD – в 1,4 раза. Внешние HDD и SSD – в 1,6 раза. Что за странный интерес к дискам?

“Яндекс.Маркет Аналитика” полагает, что дело в Chia. Речь о новой криптовалюте, которая добывается на HDD и SSD. Для нее важна не производительность, а объем свободного места.

Вероятно, многие россияне решили попробовать майнинг Chia. Хорошо бы сказанное не привело к дефициту комплектующих. Мало кризиса на рынке видеокарт?

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)