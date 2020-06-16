Новая напасть. Windows 10 вызывает неожиданные проблемы в работе Chrome

Официального решения пока нет.

В майском обновлении Windows 10 продолжают находиться новые недочеты, которые активно обсуждаются пользователями. Последняя из таких проблем неожиданно связана со сторонним браузером Google Chrome. После установки майского апдейта у пользователей Windows 10 начались трудности с авторизацией на веб-сайтах с использованием Chrome.

По отзывам пользователей, после установки майского обновления Windows 10 в работе браузера Google Chrome стали наблюдаться проблемы. Браузер время от времени выкидывает пользователей из учетной записи Google и не позволяет выполнять авторизацию на некоторых сайтах.

Пользователи отмечают, что найти решение проблемы пока не удалось. Даже полная переустановка Chrome не устраняет неполадку. Обратившиеся за помощью в Google пользователи сообщают, что компания обратила внимание на сбой и приступила к его изучению. Кроме этого, собственное решение проблемы должна готовить компания Microsoft.

Источник: MSU.

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