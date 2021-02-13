Новая утечка о Redmi K40 – он тонкий и долгоиграющий

Интересный смартфон.

Все больше подробностей о грядущем Redmi K40. Похоже, что его анонс не за горами. Гаджет засветился в базе данных китайского регулятора TENAA.

Благодаря TENAA удалось узнать габариты модели. Оцените размеры телефона – 163,7 x 76,4 x 7,8 мм. Обратите внимание на толщину корпуса.

7,8 мм – круто, особенно с учетом емкости аккумулятора. Известно, что Redmi K40 оснащен батареей на 4500 мАч.

Кроме того, сообщается о 6,67-дюймовом экране типа OLED. Можно рассчитывать на разрешение Full HD+ и частоту кадров 120 Гц.

Раньше утверждалось, что Redmi K40 получит 2К-дисплей. Ошибка? Не обязательно. Вероятно, такую панель мы увидим у Redmi K40 Pro.

Источник: mydrivers.com

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