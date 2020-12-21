Новая уязвимость в iOS – сотрудники спецслужб используют ее для слежки и записи ваших разговоров

Большой брат следит за тобой.

Сотрудники информационного портала Citizen Lab поделились важной информацией для всех пользователей устройств Apple. В айфонах все-таки есть уязвимость, и спецслужбы с удовольствием ей пользуются, причем уже на протяжении нескольких месяцев.

По крайней мере так дела обстоят на западе. Американские агенты вовсю используют дыры в безопасности смартфонов для того, чтобы установить слежку за 37 людьми, к числу которых относятся журналисты, ведущие и другие медийные сотрудники.

Как именно западные спецслужбы используют уязвимости операционной системы, к сожалению, не уточнялось, но аналитики предполагают, что для этого используется iMessage. Причем, сотрудники могут не только определить геопозицию человека и получать доступ к паролям, но вести запись всех разговоров через микрофон устройства.

Что интересно, об этом было известно еще в октябре 2019 года, тогда сотрудники служб уже использовали уязвимость в своих интересах. В этот раз они решили воспользоваться ей вновь. Теперь нам нужно перейти в режим восстановления, как это сделать?

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