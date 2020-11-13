Новая watchOS 7.2 стала доступна для разработчиков

И кое что о ней уже известно.

В Apple, наконец, представили разработчикам первую бета-версию своего грядущего обновления watchOS 7.2. Естественно, в рамках тестирования.

Для установки новой WatchOS 7.2 потребуется иметь доступ к соответствующему профилю для разработчиков. Загрузить новую версию ОС можно в настройках во вкладке «Обновление ПО». Правила загрузки довольно стандартные. Устройство должно иметь хотя бы 50-процентный заряд аккумулятора и находиться в зоне действия iPhone.

Полного списка улучшений для watchOS 7.2 в Apple пока что не давали, но скорее всего речь пойдет об исправлении ошибок, которые не удалось решить в watchOS 7.1. Но после недавней утечки об iOS 14.3 официально подтвердилось, что для Apple Watch добавят функцию Cardio Fitness.

Причем, информацию о состоянии здоровья в новом режиме можно получать не только во время тренировок, но и в обычной жизни. В Apple для этого подготовили несколько программ по возрасту пользователей, начиная от 20 лет.

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