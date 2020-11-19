Новенький MacBook Air с чипом M1 сохраняет заряд вдвое дольше при работе в Zoom

M1 не перестает радовать.

Новый чип может похвастаться не только качественным скачком производительностью, но и неплохой энергоэффективностью. Но на этом хорошие новости не заканчиваются, ведь Apple пообещали, что при работе с программным обеспечением для видеоконференций пользователи получат увеличенную вдвое автономность.

Показательным примером является работа с одним из популярнейших приложений Zoom. Один из пользователь нового MacBook Air заметил, что за час работы в видеоконференции ноутбук потребляет всего 10-13% заряда батареи.

По его словам, после 2,5-часового видеозвонка заряд батареи упало всего на 17%. Позже был совершен второй 36-минутный видеозвонок, который отнял 7% от аккумулятора.

Сотрудники информационного портала MacRumors провели эксперимент. Они отключили MacBook Air от сети и использовали его в течение всего рабочего дня с 09.11 до 17.25. К этому времени заряд держался на уровне 28%.

За все это время ноутбук использовали в течение 4 часов 33 минут в Zoom, а также занимались веб-серфингом и работой в MS Office. И лишь 45 минут ноутбук находился в состоянии сна. Впечатляет, Apple!

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