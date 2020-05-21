Новейшие Apple Watch стали дешеветь

Правда, пока медленно.

Apple Watch Series 5 впервые начали дешеветь в официальной российской рознице в 2020 году. Цена смарт-часов снизилась на 1-3 тысячи рублей в зависимости от магазина.

Из-за резкого падения курса рубля в марте ведущие ритейлеры не стали делать традиционные весенние скидки на Apple Watch. В связи с этим скидки на смарт-часы Apple появились с опозданием. Кроме этого, уменьшение цены на Apple Watch оказалось ниже по сравнению с обычной весенней корректировкой стоимости «умных» часов Apple.

Стоимость Apple Watch Series 5 40 мм упала до 30-32 тысяч рублей в зависимости от магазина. Цена более крупных Apple Watch Series 5 44 мм с составляет 32-34 тысячи рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», цена Apple Watch Series 5 у неавторизованных ритейлеров Apple уже просела ниже 30 тысяч рублей. Правда, разница с ценой у официальных реселлеров небольшая — 1-2 тысячи рублей.

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)