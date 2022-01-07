Новинки от ASUS на CES 2022: ноутбуки Zenbook 17 Fold OLED, Zenbook 14 OLED и Zenbook 14X OLED Space Edition

Множество новинок от ASUS.

Компания ASUS представила в рамках выставки CES 2022 сразу множество новинок. Ниже мы расскажем о ноутбуках Zenbook на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).

Начнем же.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

17,3-дюймовый лэптоп со складным OLED-дисплеем. Устройство можно сложить посередине, получив два соединенных 12,5-дюймовых экрана.

Девайс можно использовать и как ПК, и как лэптоп, и как экранную клавиатуру, и как электронную книгу, и как планшет, а еще как просто дисплей для просмотра фильмов или презентаций.

Новинка оснащена мощным чипом Intel Core i7 12-го поколения линейки U. За графику отвечает ускоритель Irix Xe. Емкость аккумулятора внушительная, 75 Вт*ч. Есть быстрая зарядка. Старт продаж намечен на середину этого года.

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

Zenbook 14X OLED Space Edition разработан в честь 25-летнего юбилея полета в космос лэптопа ASUS P6300, который находился за пределами Земли на протяжении почти двух лет. Новинка получила крепкий корпус, способный выдержать температуру от минус 24 до плюс 61 градуса и вибрации от 20 до 2000 Гц.

На внешней стороне имеется 3,5-дюймовый OLED-экран, на котором появляются важные текстовые послания и различная анимация.

Железной основой устройства стал чип Intel Core i9 поколения Alder Lake серии H. Также имеется GPU Iris Xe и 32 ГБ ОЗУ.

ASUS Zenbook 14 OLED

У Zenbook 14 OLED 14-дюймовый OLED-экран. Лэптоп может быть серым или синим. Максимальное разрешение: 2,8K. Весит новинка 1,39 кг, толщина корпуса всего 16,9 мм. Идеальный портативный ноутбук.

Да еще и с мощной начинкой. Чип Intel Core поколения Alder Lake, графика Iris Xe, до 16 ГБ ОЗУ.

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