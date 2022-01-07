Новинки от ASUS на CES 2022: дисплей ASUS ProArt Display PA169CDV

Что это?

ASUS анонсировала профессиональный 15,6-дюймовый IPS-монитор, который получил наименование ProArt Display PA169CDV. Новинка может похвастаться впечатляющими характеристиками.

Подробно ниже.

Это 4K UHD-панель для художников и дизайнеров. Также экран может работать с фирменным комплектным стилусом ProArt Pen. Последний поддерживает технологию Wacom EMR, благодаря чему при работе создается ощущение, что вы рисуете или пишете на настоящей бумаге. К слову, стилусу не нужны аккумуляторы, он тонкий, легкий, удобный, как ручка. А еще работает с ASUS Dial5 (подходит для Adobe6).

Дисплей имеет сертификаты DisplayHDR 400, PANTONE Validated и Calman Verified.

Сзади находятся две ножки для установки под удобным наклоном. Это нужно для рисования или если вы решите использовать монитор в качестве еще одного экрана для вашего ПК или ноутбука.

Что еще? 10-битная глубина цвета и стопроцентный охват sRGB и Rec.709.

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