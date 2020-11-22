Новое приложение для смартфона от Google позволит слепым заниматься бегом

Не ограничивает, а расширяет возможности.

Google всегда заслуживали уважения тем, что в компании шли навстречу простым пользователям. Компания не только предоставляет лучшие рабочие места для своих сотрудников, но и придерживается идеологии упростить жизнь обычным людям.

В этот раз технологический гигант представил приложение, которое поможет пользователям с ограниченным зрением заниматься бегом без необходимости прибегать к помощи поводыря.

Для этого в приложении будут использоваться звуковые сигналы, которые будут подсказывать, когда человек отклонился от траектории. По заверениям инсайдеров, в компании разработали специальную технологию адаптивного зрения у ИИ с применением машинного обучения.

Ресурсов такие алгоритмы требуют немало, поэтому вам потребуется довольно мощный смартфон. Единственным важным условием для работы ИИ является наличие дороги с разметкой. Сам же смартфон должен крепиться таким образом, чтобы камера была направлена на дорогу.

Молодцы, Google, вы даете надежду на человечество.

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