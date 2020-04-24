Новое «сообщение-убийца» выводит iPhone из строя

И ведь кто-то это нашел.

Для iPhone, iPad и других устройств Apple обнаружено новое «сообщение-убийца». Получение сообщения с определенным набором символов приводит к зависанию или перезапуску устройств, а в некоторых случаях — выводит из строя операционную систему iOS 13.

Обнаруженное пользователями ресурса Reddit «сообщение-убийца» содержит в себе итальянский флаг и символы на языке хинди. При получении такого сообщения через приложение «Сообщения» на устройствах Apple происходит сбой при обработке символов.

Как отмечают пользователи Reddit, первоначально сообщение начало активно рассылаться в Telegram. После его распространением занялись в Twitter. Получившие вредоносное сообщение пользователи заявляют о том, что оно приводит к зависаниям и перезагрузкам iPhone, iPad и Mac. В некоторых случаях из-за сообщения произошел сбой в работе операционной системы iOS 13.

По словам пользователей, проблема устранена во второй бета-версии iOS 13.4.5, вышедшей на прошлой неделе. Обычно Apple устраняет подобные неполадки в кратчайшие сроки.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)