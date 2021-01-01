Новогоднее поздравление из российской кибер-деревни

Новогодний репортаж с Марса.

Смотрите и радуйтесь новому юмористическому новогоднему выпуску с участием россиянина Николая с марсианской цифровой деревни.

В новом ролике главный герой Николай (по сценарию он родом из Рязани) ведет репортаж с Марса с российской колонии, где он пытается нарядить новогоднего робота-елку и встречает в компании цифровых помощников Новый 2021 Год.

В конце ролика авторы порадовали новогодней кибер-песней на мотив музыки из мультфильма “Простоквашино” с таким текстом:

Кабы не было зимы

В городах и селах,

Всем колониям земным

Так не повезло бы.

Не увидел робот бы

Свет гирлянды яркой,

Вдруг на Марсе нет зимы

Значит нет подарков.

На радаре Новый Год,

На микросхемах иней,

На столе подарок ждет –

Кибермандарины!

В предыдущем ролике, выпущенном в ноябре ушедшего 20-го года (это самая первая серия) Николай показывает и рассказывает о том, как ведет хозяйство на Марсе с использованием высоких технологий.

Авторами видеоролика выступает команда birchpunk (ВКонтакте, Instagram). Вскоре они обещают выпустить новые серии о жизни российской кибер деревни на Марсе с участием роботов и Николая (актер Сергей Чихачёв). Birchpunk выпускает ролики про марсианскую кибердеревню под слоганом “Windows of future Russia” (окна в Россию будущего). Финальная песня к последнему новогоднему видеоролику исполнена фольклорным ансамблем Ваня (ВК).

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