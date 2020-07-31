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Новые Apple Watch получат датчик уровня кислорода в крови

31 Июл, 2020

Новые Apple Watch получат датчик уровня кислорода в крови

Крупное нововведение.

Apple оснастит Apple Watch Series 6 датчиком уровня кислорода в крови. По данным инсайдеров, новые смарт-часы Apple станут первыми, в которых появится выделенный датчик определения уровня кислорода в крови, отличающийся повышенной точностью. Об этом сообщило издание DigiTimes.

Несколько смарт-часов и фитнес-браслетов Samsung, Xiaomi и других производителей оснащены оптическими пульсометрами, отвечающими за определения уровня кислорода в крови. Apple не будет применять аналогичное решение, сообщили источники.

Компания оснастит Apple Watch следующего поколения отдельным сенсором, который будет выполнять замеры более точно. Тем самым Apple хочет стать первым производителем смарт-часов, чей датчик уровня кислорода в крови будет признан ведущими медицинскими организациями. Ранее медорганизации признали датчик измерения ЭКГ, впервые появившийся в Apple Watch Series 4.

Согласно утечке, Apple договорилась о поставках оборудования для запуска сборочной линии Apple Watch Series 6 с производителем ASE Technology. Производство новых смарт-часов Apple начнется в августе.

Источник: DigiTimes.

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2 комментария

  1. Alexmax:
    31.07.2020 в 16:06

    Будет ли этот датчик активен для России, вот в чем вопрос. ЭКГ до сих пор ждём.

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