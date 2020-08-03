Новые Apple Watch получат рекордное время работы

Apple установит в них емкий аккумулятор.

Apple увеличит время автономной работы новых смарт-часов Apple Watch Series 6. Согласно свежей утечке из базы данных корейского регулятора, Apple оснастит новые Apple Watch аккумулятором емкостью до 303,8 мАч, что станет рекордом для смарт-часов компании.

В базе данных засветились три новых модели аккумулятора. Компания зарегистрировала аккумуляторы с емкостью 262,9, 265,9 и 303,8 мАч. Как отметили инсайдеры, самая емкая батарея должна быть установлена в 44-миллиметровые Apple Watch Series 6.

Ранее стало известно, что новые Apple Watch Series 6 будут оснащены датчиком измерения уровня кислорода в крови. Apple разрабатывает наиболее точный датчик, который будет выполнять измерения лучше по сравнению с другими смарт-часами. По словам источников, Apple рассчитывает реализовать в Apple Watch Series 6 такой датчик, который будет принят крупнейшими медицинскими организациями.

Источник: Twitter.

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