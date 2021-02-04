Новые беспроводные наушники KEF бросают вызов AirPods Pro
Есть шумодав и работают долго.
Что вы знаете о британской компании KEF? Она уже 60 лет выпускает различные акустические системы. Громкоговорители, студийные мониторы и все такое прочее.
Популярность AirPods Pro вдохновила KEF создать Mu3. Аналог “яблочных” беспроводных наушников.
Разработчики KEF подошли к делу основательно. За внешний вид новинки отвечал Росс Лавгроув, известный промышленный дизайнер.
За качество воспроизведения переживать не стоит. Гарантированы четкие высокие тона, детализированные басы и богатые средние частоты.
Диапазон приличный – от 20 до 20000 Гц. KEF не поскупилась на 8,2-миллиметровые широкополосные динамические драйверы.
Подключение к источникам сигнала происходит через Bluetooth 5.0. Имеется активное шумоподавление с аналогом режима прозрачности (как у AirPods Pro). Речь о функции Ambient Mode, позволяющей слышать окружающие звуки.
Заявлена защита от воды по стандарту IPX5. Брызги и капли дождя не проблема. Управляется аксессуар специальной кнопкой на каждом наушнике.
Mu3 спокойно обходятся без подзарядки 9 часов. Еще 15 часов добавляет фирменный кейс. Сам футляр заряжается по USB-C.
Просят за чудо техники 230 американских долларов.
Источник: appleinsider.com
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