Новые девайсы Apple включают в себя бесплатный трехмесячный период Apple Arcade

Компания решила дополнить бесплатную подписку на Apple TV.

В прошлом году Apple представила специальное предложение для покупателей новых устройств компании: пробная версия Apple TV + сроком на один год. Это предложение до сих пор действительно, однако Apple решила добавить еще одну опцию бесплатных пробных версий. Начиная с 22 октября, новые покупки iPhone, iPad, Mac, Apple TV или iPod touch теперь предоставляются с 3 месяцами бесплатного использования Apple Arcade.

Apple Arcade – это сервис, который предоставляет доступ к более 100 различным играм. Пользователь может получать офлайн доступ к контенту, делиться им со всей семьей, а так же пользоваться приложением на различных девайсов. Более того в сервисе отсутствует реклама и встроенные покупки.

Стоит отметить, что вы можете воспользоваться этим предложением только один раз. Ранее Apple предлагала только один месяц бесплатной подписки на Apple Arcade.

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