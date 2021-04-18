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Новые фото позволяют лучше рассмотреть вырез iPhone 13

18 Апр, 2021

Новые фото позволяют лучше рассмотреть вырез iPhone 13

Челка станет меньше.

Про iPhone 13 ходит много слухов. Большинству из них верить глупо. Впрочем, есть одно исключение.

Буквально все источники говорят про уменьшение выреза. Той самой знаменитой челки в верхней части экрана.

вырез iPhone 13

iPhone 13 действительно изменится в этом плане. В сети появилось новое доказательство сказанному.

Пользователь Duan Rui опубликовал в Twitter ряд снимков. Утверждается, что они из китайской соцсети Weibo. На фотографиях – стеклянная панель iPhone 13.

По сравнению с iPhone 12 – выемка стала компактнее. Динамик переехал в рамку (над фронтальной камерой и Face ID).

Достоверность изображений под вопросом. Хотя выглядят они хорошо.

Источник: phonearena.com

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