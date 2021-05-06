Новые iPhone будут скрывать информацию на экране от посторонних
Полезная функция.
Apple уделяет много внимания безопасности айфона. В том числе – конфиденциальности. Яркий тому пример – прозрачность отслеживания приложений в iOS 14.5.
Скоро в устройствах Apple может появиться необычное нововведение. Стало известно, что компания получила патент на удивительную технологию. В буквальном переводе она называется “зависимое от взгляда шифрование дисплея”.
Что это означает? iPhone и iPad научатся скрывать информацию на экране от посторонних. Секретные данные увидит лишь владелец телефона или планшета.
Фишка работает с помощью Face ID. Тем, кто смотрит со стороны – изображение покажется темным и размытым.
Нечто подобное предлагают банкоматы. Однако там эффект достигается применением поляризационных пленок. Apple имитирует их программными методами.
Когда новинку внедрят в “яблочные” гаджеты? Пока неизвестно.
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