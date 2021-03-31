Новые iPhone получат дизайн “терка для сыра” – как у Mac Pro

Серьезно, Apple?

Mac Pro 2019 многих впечатлил несколькими вещами. Во-первых, астрономической ценой. Во-вторых, удивительным внешним видом.

Компьютер выглядел как “терка для сыра” и мгновенно стал мемом. Впрочем, его конструкция радовала вентиляцией и отменной прочностью.

Apple хочет распространить эту технологию на другие устройства. В частности – на iPhone.

На сказанное намекает заявка, поданная компанией в Управление по патентам и товарным знакам США.

В документе описана “терка для сыра” – фрезерованный решетчатый узор. Кроме того, указана сфера применения.

В качестве примера приводятся не только Mac. Айфоны тоже в списке – даже с картинками.

Согласно изображениям, решетчатыми будут рамка и тыльная панель. Если Apple рискнет внедрить подобное в жизнь.

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 3, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: