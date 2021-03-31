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Новые iPhone получат дизайн “терка для сыра” – как у Mac Pro

31 Мар, 2021

Новые iPhone получат дизайн “терка для сыра” – как у Mac Pro

Серьезно, Apple?

Mac Pro 2019 многих впечатлил несколькими вещами. Во-первых, астрономической ценой. Во-вторых, удивительным внешним видом.

Компьютер выглядел как “терка для сыра” и мгновенно стал мемом. Впрочем, его конструкция радовала вентиляцией и отменной прочностью.

Новые iPhone получат дизайн "терка для сыра" - как у Mac Pro

Apple хочет распространить эту технологию на другие устройства. В частности – на iPhone.

На сказанное намекает заявка, поданная компанией в Управление по патентам и товарным знакам США.

Новые iPhone получат дизайн "терка для сыра" - как у Mac Pro

В документе описана “терка для сыра” – фрезерованный решетчатый узор. Кроме того, указана сфера применения.

В качестве примера приводятся не только Mac. Айфоны тоже в списке – даже с картинками.

Согласно изображениям, решетчатыми будут рамка и тыльная панель. Если Apple рискнет внедрить подобное в жизнь.

Источник: macrumors.com

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1 Комментарий

  1. dima4min:
    31.03.2021 в 10:05

    Оригинально, но люди замучаются из этой терки быль выковыривать.

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