Новые красивейшие рендеры Galaxy S21

Ярко, современно и очень красочно.

Ожидается, что новая флагманская линейка смартфонов от Samsung появится уже в январе 2021 года. Ждать осталось недолго, и чем ближе к релизу, тем больше информации появляется об устройствах. В этот раз в сети утекли новые возможные рендеры новых устройств, и они выглядят отлично.

Спасибо инсайдеру из Южной Кореи по имени Керо Ким, именно он поделился свежими изображениями Samsung Galaxy 21 с пользователями. На самом деле ничего нового с точки зрения дизайна в рендерах нет. Ранее аналитики уже предполагали, как будет выглядеть новый флагман от Samsung, и с этого момента ничего не изменилось.

Больше внимания хочется заострить именно на расцветках, и они прекрасны. Видимо, производитель решил последовать примеру Apple и выпустить будущее устройства в большом количестве цветовых вариаций. Также видно, что вслед за ребятами из Купертино в новых самсунг S21 будут использоваться более строгие угловатые формы. Такая же тенденция наблюдается в новых айфон 12.

Но что о железе? Для Galaxy S21 подготовили Qualcomm Snapdragon 875, а также чипы от Exynos. Вероятнее всего, речь идет об Exynos 2100.

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