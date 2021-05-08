Новые MacBook Air станут разноцветными – как iMac
Будет необычно.
Как вам дизайн iMac 2021? Вероятно, Apple он нравится. По слухам – похожим образом изменятся многие устройства компании. Например, MacBook Air.
Сказанное подтвердил Джон Проссер, известный инсайдер по теме Apple. Его источник сообщил о работе над разноцветными MacBook Air.
Apple хочет обновить MacBook Air в стиле iMac 2021. Моноблок, напомним, вышел в 7 оттенках.
Информатор лично видел прототип MacBook Air в голубой расцветке. Это кардинально отличается от актуальных моделей.
Сейчас пользователям доступно 3 варианта – серебристый, золотистый и серый. Очевидно, что Apple доведет число версий до 7 – как у iMac 2021.
Когда новинку представят официально? Дата анонса неизвестна. Предполагается, что презентация состоится до конца года.
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