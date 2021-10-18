Новые MacBook Pro с M1 PRO и M1 MAX — цены, характеристики и фото

Крутые и очень дорогие.

Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro на базе новых чипсетов M1 PRO и M1 MAX. Ноутбуки, как и предполагалось, получили изумительные mini-LED дисплеи с челкой (на манер айфонов). Мощность зашкаливает. Стиль тоже. Ну и цены, как обычно.

Подробнее ниже.

MacBook Pro предлагаются в 14,2-дюймовой и 16,2-дюймовой версиях. macOS доработана так, чтобы производительность и энергопотребление были сбалансированы. Поэтому, несмотря на огромную мощность, новые ноутбуки не будут разряжаться быстрее старых.

Даже напротив!

14,2-дюймовая модель при просмотре видео работает без сети 17 часов;

16,2-дюймовая продержится аж 21 час !

Лучшая автономность в истории MacBook’ов.

M1 PRO и M1 MAX

M1 PRO поддерживает до 32 ГБ ОЗУ. Чип быстрее M1 на 70%. Внутри 16-ядерный GPU и 10-ядерный CPU.

M1 MAX Поддерживает до 64 ГБ ОЗУ. Видеопамяти столько же (она общая для чипсета). GPU 32-ядерный, CPU 10-ядерный. Графика в 4 раза мощнее, чем у простого M1. Мощнее ноутбуков на рынке попросту нет!

Авторы таких программ, как DaVinci Resolve и Cinema4D утверждают, что скорость обработки возросла в разы!

Если сравнить новый MacBook Pro с ноутбуком прошлого поколения на Intel Core i9 с Radeon 5600M, то в случае с M1 PRO прирост GPU-производительности составил 250%, а в случае с M1 MAX, так и вовсе, 400%.

Что нового в MacBook Pro 2021?

Вырез в дисплее на манер айфоновской челки;

Touch Bar исчез;

Блок с клавиатурой теперь черный;

Рамки вокруг экрана стали заметно меньше;

Максимальная яркость mini-LED экрана выросла до 1600 нит;

120-герцовый режим работы;

Добавлена поддержка MagSafe;

Охлаждение на 50% эффективнее, чем раньше;

Камера FaceTime имеет разрешение 1080p, качество изображения выросло;

Качество звука возросло . Динамиков у 16,2-дюймовой модели аж 6. Басов на 80% больше. Есть поддержка пространственного звука;

. Динамиков у 16,2-дюймовой модели аж 6. Басов на 80% больше. Есть поддержка пространственного звука; Улучшенные SSD . Скорость записи 7,4 ГБ/с.

Что с разъемами?

Есть 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников;

Есть разъем HDMI;

Есть три порта USB-C Thunderbolt 4;

Имеется слот для SD-карты.

Цены

MacBook Pro с 14,2-дюймовым дисплеем стоит от 1999 долларов. За версию с 16,2-дюймовым экраном придется выложить от 2499 долларов.

Предварительные заказы начнутся сегодня, первые покупатели получат ноутбуки на следующей неделе.

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