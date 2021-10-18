Новые MacBook Pro с M1 PRO и M1 MAX — цены, характеристики и фото
Крутые и очень дорогие.
Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro на базе новых чипсетов M1 PRO и M1 MAX. Ноутбуки, как и предполагалось, получили изумительные mini-LED дисплеи с челкой (на манер айфонов). Мощность зашкаливает. Стиль тоже. Ну и цены, как обычно.
Подробнее ниже.
MacBook Pro предлагаются в 14,2-дюймовой и 16,2-дюймовой версиях. macOS доработана так, чтобы производительность и энергопотребление были сбалансированы. Поэтому, несмотря на огромную мощность, новые ноутбуки не будут разряжаться быстрее старых.
Даже напротив!
- 14,2-дюймовая модель при просмотре видео работает без сети 17 часов;
- 16,2-дюймовая продержится аж 21 час!
Лучшая автономность в истории MacBook’ов.
M1 PRO и M1 MAX
M1 PRO поддерживает до 32 ГБ ОЗУ. Чип быстрее M1 на 70%. Внутри 16-ядерный GPU и 10-ядерный CPU.
M1 MAX Поддерживает до 64 ГБ ОЗУ. Видеопамяти столько же (она общая для чипсета). GPU 32-ядерный, CPU 10-ядерный. Графика в 4 раза мощнее, чем у простого M1. Мощнее ноутбуков на рынке попросту нет!
Авторы таких программ, как DaVinci Resolve и Cinema4D утверждают, что скорость обработки возросла в разы!
Если сравнить новый MacBook Pro с ноутбуком прошлого поколения на Intel Core i9 с Radeon 5600M, то в случае с M1 PRO прирост GPU-производительности составил 250%, а в случае с M1 MAX, так и вовсе, 400%.
Что нового в MacBook Pro 2021?
- Вырез в дисплее на манер айфоновской челки;
- Touch Bar исчез;
- Блок с клавиатурой теперь черный;
- Рамки вокруг экрана стали заметно меньше;
- Максимальная яркость mini-LED экрана выросла до 1600 нит;
- 120-герцовый режим работы;
- Добавлена поддержка MagSafe;
- Охлаждение на 50% эффективнее, чем раньше;
- Камера FaceTime имеет разрешение 1080p, качество изображения выросло;
- Качество звука возросло. Динамиков у 16,2-дюймовой модели аж 6. Басов на 80% больше. Есть поддержка пространственного звука;
- Улучшенные SSD. Скорость записи 7,4 ГБ/с.
Что с разъемами?
- Есть 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников;
- Есть разъем HDMI;
- Есть три порта USB-C Thunderbolt 4;
- Имеется слот для SD-карты.
Цены
MacBook Pro с 14,2-дюймовым дисплеем стоит от 1999 долларов. За версию с 16,2-дюймовым экраном придется выложить от 2499 долларов.
Предварительные заказы начнутся сегодня, первые покупатели получат ноутбуки на следующей неделе.
Полезно знать:
- Apple анонсировала новую подписку для Apple Music — цена менее 100 рублей
- AirPods 3 официально — цена, дата выхода, характеристики
- Что Apple покажет на презентации 18 октября
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.