Новые макеты уточнили дизайн iPhone 12

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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии актуальных макетов смартфонов из линейки iPhone 12. Снимки уточнили некоторые детали дизайна iPhone 12, указав на наличие у смартфонов стальной соединительной рамки.

Фотографии макетов iPhone 12 подтвердили, что новые смартфоны Apple получат обновленный дизайн. Грани корпуса будут иметь прямоугольную форму в стиле iPad Pro последних двух поколений. На снимках видно, что грани будут стальными и глянцевыми по аналогии с iPhone X и iPhone XS.

Диксон подчеркнул, что расположение объективов камер в новых iPhone будет другим. Также он подтвердил наличие у менее дорогих iPhone 12 и iPhone 12 Max только двух камер. Флагманские модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройными камерами. 3D-сканер LiDAR, впервые появившийся в iPad Pro 2020, получит только 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, отметил инсайдер.

Презентация новых смартфонов Apple состоится осенью. Согласно последним данным, Apple может отложить анонс iPhone 12 до октября или ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. По одной из утечек, выход смартфонов из линейки iPhone 12 состоится в самом конце ноября.

Источник: Twitter.

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