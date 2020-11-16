Новые проблемы iPhone 12 — шум в наушниках, зеленый экран, ошибка зарядки, отказ сенсора и никакая автономность в играх

Проблем много.

Пользователи новеньких айфонов продолжают жаловаться на различные проблемы, которые возникают с ними. Владельцев iPhone 12 становится все больше — соответственно растет и число отзывов.

Называем самые распространенные беды, которые были обнаружены за последнее время.

У iPhone 12 зеленеет экран

Ранее мы уже писали, что у линейки iPhone 12 наблюдается неестественно желтый цвет дисплея. Некоторые эксперты даже успели предположить, что это не баг, а фича. Теперь же сообщается о том, что экран зеленеет. И это уже точно не особенность. Пользователи массово жалуются на этот дефект, который лучше всего виден на черном фоне.

Журналисты корейского издания Asian Economy утверждают, что Apple признает существование проблемы и сейчас инженеры пытаются выяснить причину ее возникновения.

Проблемы со звуком в наушниках

Некоторые владельцы новых айфонов столкнулись с ухудшением качества звука при использовании беспроводных наушников. Некоторые модели Bluetooth-гарнитур вовсе не подключаются к iPhone 12. В других наблюдается шум, искаженный звук или прерывания при прослушивании музыки. С этой проблемой столкнулись обладатели всего модельного ряда Айфон 12.

Но Apple в курсе и обещает все исправить в будущих обновлениях. То есть, признает, что речь идет о проблеме программного характера, а не аппаратного.

Проблемы с зарядкой

У iPhone 12 нашли проблему зарядки. Сообщается, что при использовании многопортовых зарядных адаптеров, если к блоку подключены други устройства, зарядка iPhone 12 останавливается. Как решить эту проблему? Неизвестно. Рекомендуется просто не использовать многопортовые зарядки. Так себе решение, да…

Производители самих зарядных адаптеров, к слову, в курсе существования этой проблемы.

Не работает сенсор

У самого компактного iPhone 12 mini наблюдаются проблемы с сенсором. Но возникают они только на экране блокировки. Пользователи сообщают, что гаджет часто отказывается реагировать на жесты. При этом, если удается разблокировать айфон, на домашнем экране никаких проблем нет. Сообщается, что чаще эта проблема проявляется, когда на Айфон 12 мини надет чехол.

Эксперты уверены, что причина эта программная — Apple наверняка решит ее с помощью обновления iOS 14.

Играть долго не получится

При тестировании серии iPhone 12 также была выявлена проблема автономности в играх. И речь идет не только о iPhone 12 mini с крошечной батареей, но и о iPhone 12 Pro Max. Последний, при этом, прекрасно показал себя в других тестах — при просмотре видео, серфинге по сети и так далее.

И тут эксперты приходят к выводу, что причина вовсе не в емкости батарей. А в оптимизации ПО, либо неправильных настройках графического процессора. И это тоже в будущем наверняка будет исправлено с помощью обновления.

А с какими проблемами iPhone 12 сталкивались наши читатели?

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