Новые рендеры iPhone 12s — да, именно 12s

На iPhone 13 изменений не набралось.

Инсайдер опубликовал новые рендеры следующих айфонов. Но называет он их не iPhone 13, а iPhone 12s. Почему? Вероятно потому, что нововведений на следующую цифру в названии попросту недостаточно. Действительно ли Apple выпустит 12s? Кто знает. Но исключать такого поворота событий нельзя. Все может быть.

На изображениях мы видим полностью черные объективы с защитным прозрачным стеклом сверху. Также отметим диагональное расположение датчиков у iPhone 12s и 12s mini. В остальном же новинки точно такие же, как и 12-ая серия. Острые углы, аналогичный размер корпусов.

Другие изменения — лазерный дальномер LiDAR у всех четырех моделей. Кроме того, премиальные айфоны (Pro и Pro Max) смогут похвастаться накопителями на 1 ТБ. Touch ID? Возможно, но не точно.

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