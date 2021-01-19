Новые умные часы Huawei будут называться NOVA Watch

Заявка на товарный знак уже подана.

В арсенале носимых гаджетов Huawei пополнение. Китайский гигант готовится к анонсу очередных смарт-часов. Речь о целой линейке устройств.

Под каким именем они появятся в продаже? Сообщается, что Huawei подала заявку на товарный знак NOVA Watch. Название говорящее.

Серия для Huawei не новая. Раньше в нее входили смартфоны. Однако теперь ассортимент расширяется.

NOVA Watch созданы для молодых пользователей. В плане дизайна нас ждет что-то модное. Увы, технические характеристики скрываются. Подробности Huawei расскажет ближе к релизу.

Дебют состоится в скором времени. Точной даты нет. Хочется что-нибудь приобрести прямо сейчас? Обратите внимание на Watch Fit, Watch GT, Band и Children’s Watch 3.

Источник: gizmochina.com

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