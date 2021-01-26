Новые утечки о Xiaomi Mi Band 6

Браслет круто изменится.

Нужен недорогой, но функциональный фитнес-браслет? Обратите внимание на серию Xiaomi Mi Band. Тем более, что анонс Mi Band 6 не за горами.

Устройство здорово обновится. Об этом говорят находки в коде приложения Zepp. Программа разработана компанией Huami, дочкой Xiaomi. Именно она отвечает за производство Mi Band.

По утечкам – Mi Band 6 выйдет в 2 версиях. Первая – с номером XMSH16HM – предназначена для Китая. Она будет поставляться с модулем NFC.

Вторая модель – XMSH15HM – глобальная. Она лишена NFC (из-за ограничений платежной системы Xiaomi). Зато полно других фишек.

Например, есть встроенный GPS. Нет нужды носить с собой подключенный смартфон. Mi Band 6 справится с навигацией самостоятельно.

Кроме того, упоминается датчик SpO2. Он измеряет уровень кислорода в крови. В некоторых тренировках без этого не обойтись.

Также Mi Band 6 приписывают поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Фирменный ассистент Xiaomi – Mi AI – тоже останется.

Источник: 9to5google.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)