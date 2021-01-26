Новые утечки о Xiaomi Mi Band 6
Браслет круто изменится.
Нужен недорогой, но функциональный фитнес-браслет? Обратите внимание на серию Xiaomi Mi Band. Тем более, что анонс Mi Band 6 не за горами.
Устройство здорово обновится. Об этом говорят находки в коде приложения Zepp. Программа разработана компанией Huami, дочкой Xiaomi. Именно она отвечает за производство Mi Band.
По утечкам – Mi Band 6 выйдет в 2 версиях. Первая – с номером XMSH16HM – предназначена для Китая. Она будет поставляться с модулем NFC.
Вторая модель – XMSH15HM – глобальная. Она лишена NFC (из-за ограничений платежной системы Xiaomi). Зато полно других фишек.
Например, есть встроенный GPS. Нет нужды носить с собой подключенный смартфон. Mi Band 6 справится с навигацией самостоятельно.
Кроме того, упоминается датчик SpO2. Он измеряет уровень кислорода в крови. В некоторых тренировках без этого не обойтись.
Также Mi Band 6 приписывают поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Фирменный ассистент Xiaomi – Mi AI – тоже останется.
Источник: 9to5google.com
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