Новый большой дисплей и поддержка 4K: раскрыты характеристики обновленной Nintendo Switch

Консоль выйдет уже в этом году.

Оригинальная Switch принесла успех Nintendo, а компактная Switch Lite его укрепила. Что дальше? По слухам – нас ждет Switch 2 или Switch Pro.

Nintendo давно работает над обновленной приставкой. Согласно утечкам – новинку анонсируют до конца 2021. Инсайдеры узнали ключевые характеристики.

Bloomberg утверждает, что Switch 2 получит большой OLED-экран. 7-дюймовую панель предоставит Samsung Display.

Разрешение в портативном режиме останется прежним – 720p. Однако при подключении к док-станции Switch 2 будет выдавать 4K.

Согласитесь, звучит неплохо. Насколько сведения точны – увидим через несколько месяцев.

Источник: engadget.com

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