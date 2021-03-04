Новости

Новый большой дисплей и поддержка 4K: раскрыты характеристики обновленной Nintendo Switch

4 Мар, 2021

Новый большой дисплей и поддержка 4K: раскрыты характеристики обновленной Nintendo Switch

Консоль выйдет уже в этом году.

Оригинальная Switch принесла успех Nintendo, а компактная Switch Lite его укрепила. Что дальше? По слухам – нас ждет Switch 2 или Switch Pro.

Nintendo давно работает над обновленной приставкой. Согласно утечкам – новинку анонсируют до конца 2021. Инсайдеры узнали ключевые характеристики.

Nintendo Switch

Bloomberg утверждает, что Switch 2 получит большой OLED-экран. 7-дюймовую панель предоставит Samsung Display.

Разрешение в портативном режиме останется прежним – 720p. Однако при подключении к док-станции Switch 2 будет выдавать 4K.

Согласитесь, звучит неплохо. Насколько сведения точны – увидим через несколько месяцев.

Источник: engadget.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий