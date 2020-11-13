Новый чип M1 настолько хорош, что удивляет даже Apple

Хотели как лучше, а получилось еще лучше.

Возможности нового Apple M1 удивили даже тех сотрудников, которые его проектировали. Один из специалистов компании Крейг Федериги поделился своими впечатлениями о M1 и сказал, что процессор превосходит все его ожидания.

Новый чип был создан для того, чтобы Apple могла стать более автономной компанией и не зависеть от Intel, и технологическому гиганту это удалось. Крейг Федериги, занимающий пост старшего вице-президента по разработке ПО, сказал, что M1 сильно удивил его.

Крейг дал небольшое интервью The Independent, и сказал, что сотрудники были в восторге после первых тестирований процессора. Ранее в компании обещали, что Apple Silicon приведет к огромному увеличению производительности новых устройств, а MacBook Air следующего поколения будет работать в 3,5 раза быстрее. Притом, что автономность ноутбука увеличится до 18 часов.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)