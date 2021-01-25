Новый чип Samsung может превзойти A14 Bionic по производительности

Превосходству Apple конец.

Какой мобильный процессор самый быстрый? Вы не ошибетесь, если назовете A14 Bionic от Apple. “Сердце” у iPhone 12 действительно мощное. На зависть конкурентам.

Например, флагманский Qualcomm Snapdragon 888 – превосходный чип. Но ему далеко до результатов A14 Bionic. Что уж говорить об Exynos – собственной платформе Samsung. Она отстает.

Впрочем, Samsung без дела не сидит. Инсайдеры сообщают, что компания серьезно улучшила Exynos. Она создала достойного соперника Snapdragon 888.

Новый Exynos, согласно информаторам, получил графику от AMD. Многим фирма известна по настольным видеокартам Radeon. Такое партнерство способно вывести Samsung в лидеры.

По утечкам – Snapdragon 888 уступает Exynos с AMD в тестах. Более того, решение Samsung опережает даже A14 Bionic.

Дебют этой фантастической SoC состоится во 2 квартале 2021 года. Если, конечно, источники не врут.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)