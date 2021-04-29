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Новый дизайн iPhone SE 2022 вам не понравится

29 Апр, 2021

Новый дизайн iPhone SE 2022 вам не понравится

Где челка?

У iPhone SE немало поклонников. К счастью, Apple не собирается закрывать линейку. Говорят, что следующую модель выпустят в 2022 году.

По слухам – iPhone SE 2022 сильно изменится. Можно надеяться на кардинально новый дизайн.

iPhone SE 2022

Только утечки не радуют. Если им верить, iPhone SE 2022 станет напоминать смартфоны Xiaomi.

Взгляните, как будет выглядеть устройство. Рендеры созданы пользователем Twitter под ником apple Lab.

iPhone SE 2022

Учтена вся информация об iPhone SE 2022 (включая домыслы). Как видите – вместо челки теперь круглый вырез.

Оцените тыльную панель. Основная камера получит лишь один датчик. Модуль украшен серебряным кольцом.

Сканер отпечатков расположен на боковой грани. Как вам такой iPhone SE 2022?

Источник: gizchina.com

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