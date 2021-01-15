Новый генеральный директор Intel требует чипов получше, чем у Apple

Догнать и перегнать Купертино.

Анонс Apple M1 произвел впечатление на конкурентов. “Яблочную” SoC, напомним, получили прошлогодние MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. Также был анонсирован постепенный отказ от процессоров Intel.

Процесс займет около 2 лет. Саму Intel можно назвать ошеломленной. Эта корпорация давно не сталкивалась со столь сильной конкуренцией. Сначала AMD, теперь Apple.

Кроме того, в Intel идет смена генерального директора. 15 февраля на место Боба Свона придет ветеран индустрии Пэт Гелсинджер. Он собирается вывести компанию из кризиса.

У Гелсинджера есть четкое видение будущего. Он заявил, что Intel должна обеспечить экосистему ПК более качественными продуктами, чем у Apple. Неприкрытый намек на желание превзойти M1 и его преемников.

Похоже, что начинается новая технологическая гонка. Интересно, кто победит?

Источник: appleinsider.com

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