Новый Google Pixel 5 загорелся в руках пользователя прямо во время тестов

Без ожогов и травм.

Тесты на прочность – это всегда весело. Так же считает известный YouTube-блогер под ником JerryRigEverything. В одном из своих последних видео пользователь решил проверить новенький Google Pixel 5. И если появления царапин, вмятин и трещин на экране ожидают все, то того, как повел себя последний пиксель 5 не ожидал никто.

Дело в том, что устройство просто загорелось во время работы. Как говорится, беда не приходит одна. Сначала у смартфона перестал работать датчик отпечатков пальцев. Как только блогер решил разобраться в чем дело, гаджет начал дымиться, а чуть позднее и вовсе перестал подавать признаки жизни.

Очень странные дела, но скорее всего речь идет о банальном заводском браке. Напомним, что самовозгорающиеся устройства не являются редкостью. Например, во время запуска Xbox 360 с заводов уходили целые партии бракованных консолей, которые выходили из строя практически сразу. Причина – неправильное охлаждение.

Несмотря на такой инцидент, блогер пришел к выводу, что Google Pixel 5 сделали достаточно прочным. Не повезло, что сказать.

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