Новый Google Pixel 5 и Google Pixel 4A с 5G готовы удивлять

Что купить, если бюджет один, а запросы другие…

Настал тот день, когда Google вывел на рынок очередные новинки. Сейчас попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого устройства.

Оба смартфона работают на системе Android 11 с поддержкой в течении 3х лет. Плюс ко всему они еще и поддерживают связь на уровне 5G.

Новый Google Pixel 5 прекрасно показал себя на презентации. Элегантный внешний вид, видоизмененная камера, позволяющая снимать большое количество кадров за короткий отрезок времени, 8-ми ядерный процессор Snapdragon 765G. Корпус выполнен из алюминия, что делает устройство стойким к ударам и падениям. Плюс ко всему Pixel 5 поддерживает беспроводную и реверсивную беспроводную зарядку. Также в смартфоне есть одна удобная функция – Extreme Battery Save. Смысл ее заключается в том, что смартфоном можно пользоваться на протяжении двух суток. Но это еще не все. По стандарту IPX8 смартфон защищен от проникновения влаги. Дисплей сделан из прочного стекла Corning Gorilla Glass 6. У него 6-дюймовый OLED дисплей 2340×1080 и соотношение сторон экрана 19.5:9, а частота обновления экрана – 90 Гц. Также у Pixel 5 отсутствует разъем миниджек 3,5 мм для подключения к наушникам, но этот разъем есть у более дешевых моделей Pixel. Минусом “пятерки” является ограниченный выбор цветового оформления корпуса. Хотя кто знает, может производители заморочатся и над этим вопросом.

Новый Google Pixel 4A показал себя не хуже “пятерки”. Масса его немного меньше – около 150 г. Но в его комплектации есть некоторые недостатки. Разбираемся. Он не поддерживает беспроводную зарядку, у него меньше объем аккумулятора, его корпус сделан уже не из алюминия, а из поликарбоната, что делает его уязвимым при падениях, размер экрана меньше на 2 дюйма, размер оперативной памяти также меньше на 2 ГБ.

В целом обе модели достойны и имеют место быть. У 4А более “вкусная” цена, но хуже характеристики. У “пятерки” выше цена и круче характеристики. Ну а что вы купите – решать только вам!

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