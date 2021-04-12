Новый iPad Pro будет сложно купить

Из-за дефицита дисплеев.

Если верить инсайдерам, iPad Pro 2021 анонсируют до конца апреля. Хорошая новость для поклонников “яблочных” планшетов.

Только купить iPad Pro 2021 будет сложно. Особенно сразу после презентации. Запасов на всех желающих не хватит.

Напомним, нечто подобное произошло с iPad Air 4. Немногие приобрели его без задержки.

В чем беда? По информации издания Bloomberg, Apple столкнулась с дефицитом дисплеев. Компания не успела запастись экранами Mini LED для iPad Pro 2021.

Вероятно, подвели поставщики. Сообщается, что один из партнеров Apple сократил производство панелей Mini LED.

Источник: techradar.com

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